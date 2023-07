Clima | Zanella Avs | ' transizione sia socialmente accettabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - “È un privilegio essere qui a parlare dell'importanza di unaecologica giusta e, come il nostro Alex Langer ha sempre sostenuto. Oggi, di fronte alla povertà energetica crescente, ricordiamo che il nostro impegno rispetto a queste questioni risale a molto prima che diventassero di tendenza. L'Italia è un tesoro di bellezze naturali, dalle quali nasce un dovere di protezione per le generazioni future. Tuttavia, come Langer ha sottolineato, non dobbiamo dimenticare la componente sociale: la nostradeve essere giusta, per esempio, offrendo opportunità di riqualificazione ai lavoratori di settori ad alto impatto ambientale, senza lasciare indietro nessuno”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana ...