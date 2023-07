(Di venerdì 7 luglio 2023) Asuncion 7 lug. (Adnkronos) - "Ilha una produzione di energia pulita, interamente rinnovabile, che lo pone all'avanguardia di questo fronte fondamentale a tutela delnel mondo, di unmaa fonti di energieche non producono più inquinamento nell'atmosfera. Questo è un fronte sul quale pure la collaborazione trae Italia può essere sviluppata ampiamente in maniera concreta ed intensa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell'incontro ad Asuncion con il Presidente della Repubblica del, Mario Abdo Benítez. Domani il Capo dello Stato visiterà la Diga Idroelettrica di Itaipu, un'opera monumentale alla cui costruzione hanno ...

In unrovente, tace l'Anm, l'Associazione nazionale dei magistrati. Mentre il Presidente della Repubblica, Sergio, è ancora impegnato nella sua visita in Sud America. Ma l'attacco ......l'istituzione di 'un garante di tutte le minoranze discriminate in Italia' (in questoda Alabama degli anni'20 non bastano più le leggi), richiesta inoltrata da Suomahoro a Sergio- ...Il Pd all'attacco In questorovente, tace per ora l'Anm, l'Associazione nazionale dei magistrati. Mentre il Presidente della Repubblica, Sergio, è ancora impegnato nella sua visita ...

Clima: Mattarella, ‘Paraguay all’avangardia in rinnovabili, serve passaggio graduale e veloce... La Sicilia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Asuncion per la sua visita ufficiale in Paraguay, la prima di un capo di Stato italiano nel Paese sudamericano. (ANSA) ...L'ex presidente del Consiglio si è spento a 97 anni nella sua abitazione di Roma Ex presidente del Consiglio e uno dei massimi esponenti nazionali del partito della Democrazia Cristiana, Forlani aveva ...