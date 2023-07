Ciclismo | Tour | Philipsen vince la 7 a tappa e fa tris | Vingegaard sempre in giallo

(Di venerdì 7 luglio 2023) Bordeaux, 7 lug. - (Adnkronos) - Jasperin volata la settimadelde France, con partenza da Mont de Marsan e arrivo a Bordeaux di 170 km. Il belga dell'Alpecin-Deceunick, al terzo successo in questa Grande Boucle, si impone davanti al britannico Mark Cavendish (Astana) e all'eritreo Biniam Girmay (Intermarché). Il danese Jonas(Jumbo-Visma) conserva la maglia gialla di leader della classifica generale con 25" di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates). Domani ottava frazione, la Libourne-Limoges di 201 km.

