Ciclismo | Sep Vanmarcke si ritira per problemi cardiaci | cos’è successo al corridore belga

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sepha annunciato il ritiro improvviso dall’attività agonistica. Ilha dovuto appendere la bicicletta al chiodo contro il suo volere e con effetto immediato a causa di alcunifisici riscontrati tramite una serie di esami effettuati nelle ultime settimane. A spiegare nel dettaglio le motivazioni è la Israel-Premier Tech, squadra per cui ilè tesserato: il classe 1988 è stato sottoposto ad alcuni test in seguito al riscontro di una frequenza cardiaca anormalmente alta mentre era in bicicletta e gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di tessuto cicatriziale sul cuore. Si tratta di un problema che comporta un alto rischio di complicazioni cardiache e che ha inevitabilmente posto fine alla carriera del 34enne. Sepha trascorso 14 stagioni tra i ...

CICLISMO - Il 34enne Sep Vanmarcke non gareggerà più. Il corridore della Israel Premier Tech è stato costretto al ritiro da problemi di aritmia accusati durante ...El belga Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) ha anunciado este viernes su retiro inmediato del ciclismo profesional por razones médicas. El ciclista, de 34 años, pondrá fin a su carrera tras 14 años c ...