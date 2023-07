Ciclismo | il camionista tedesco che ha investito Davide Rebellin sarà estradato in Italia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Wolfgan Rieke, ilche lo scorso 30 novembre travolse e uccise l’ex campione diin. La decisione è stata presa dal giudiceche sta seguendo il caso. Palla che passa alle autorità dei due Paesi concordare tempi e modi perché sia consegnato ai carabinieri. Negli ultimi giorni il suo avvocato Andrea Nardin ha presentato ricorso al Tribunale del riesame di Venezia chiedendo che la misura cautelare venga annullata o sostituita con gli arresti domiciliari. Per il giudiceno che ne chiese l’arresto, Rieke è invece “del tutto insensibile a qualsiasi forma di scrupolo”e il suo comportamento denota “una stupefacente assenza di alcun segnale di ...

Attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza di un ristorante nei pressi del luogo dell'incidente, è stata ricostruita la vicenda. Richiesta l'estradizione per Wolfgang Rieke ...