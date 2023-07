Ciclismo | il belga Vanmarcke costretto al ritiro per problemi cardiaci

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sep, corridoredel team Israel Premier Tech, ha annunciato ildalprofessionistico per. Il 34enne era stato vittima di un’aritmia lo scorso giugno, durante i campionati nazionali del Belgio, e gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno evidenziato fattori di alto rischio. Per motivi di salute, dunque,è stato di fattoa mettere fine alla sua carriera da ciclista. I risultati più prestigiosi della sua carriera li ha ottenuti nelle classiche, arrivando 2° alla Roubaix nel 2013 e due volte 3° alla Ronde (2014, 2016). SportFace.

Ilcontinua senza vittorie di tappa, ma prestazioni come queste valgono davvero tanto. Jai Hindley, voto 7 Prova a rispondere sul Tourmalet dopo le fatiche di ieri in fuga, forte della maglia ...La maglia a pois torna sulle spalle di Nielsson Powless e quella verde è sempre delJasper Philipsen. Ecco tutte le classifiche aggiornate. ORDINE DI ARRIVO SESTA TAPPA SESTA TAPPA: PERCORSO E ...Alla quinta giornata la corsa diè già arrivata al confronto con i Pirenei e ha emesso ... Ilsi è lanciato un paio di volte all'attacco, prima con Campenaerts e Pedersen, e ...

Sep Vanmarcke si ritira dal ciclismo. Il 34enne belga della Israel ... Eurosport IT

Oggi in programma la Mont de Marsan-Bordeaux di 169,9, la tappa perfetta per i velocisti. Il danese leader dopo la sesta tappa, vinta da Pogacar ...Sep Vanmarcke ha lasciato il mondo del ciclismo. Il corridore belga è stato costretto al ritiro per problemi cardiaci ...