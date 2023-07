Chiara Ferragni | l' outfit non convince e piovono commenti al veleno | ' In inverno mezza nuda | in estate super vestita'

(Di venerdì 7 luglio 2023) 'Non perdere mai la tua essenza ' è l'ultimo mantra pubblicato da. Seduta sul letto con una maglia verde militare e dei pantaloncini neri, indossa anche delle cuffie per ascoltare la ...

'Non perdere mai la tua essenza ' è l'ultimo mantra pubblicato da. Seduta sul letto con una maglia verde militare e dei pantaloncini neri, indossa anche delle cuffie per ascoltare la musica e.. stivali invernali. Dal letto,lancia un ...Ha all'attivo anche un libro, "I sogni hanno le ruote" , e diversi "amici vip", che ha incontrato nel tempo, a partire dae Fedez , che firma anche la prefazione del libro, e poi ...A ngelina Jolie, Sharon Stone, Amanda Seyfried, Eva Longoria, Cate Blanchett,ed Elsa Hosk , sono solo alcune delle celeb che hanno partecipato.

Chiara Ferragni e le altre star meglio vestite alle sfilate couture Grazia

«Non perdere mai la tua essenza» è l'ultimo mantra pubblicato da Chiara Ferragni. Seduta sul letto con una maglia verde militare e dei pantaloncini neri, indossa anche delle cuffie per ascoltare la ...In un video che è già diventato virale su TikTok, Chiara Ferragni ha mostrato la sua pelle imperfetta, ricordando a chi la segue che la perfezione non esiste “Piccolo reminder per farvi vedere che non ...