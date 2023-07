Chi è Valentina Michielli | La Star che Incanta le Montagne di tutta Italia

Leggi su citypescara

(Di venerdì 7 luglio 2023) La carriera agonistica diha preso il via nel 2012 a Sappada, dove ha partecipato a un circuito di fondo con le ciaspole, ottenendo un lusinghiero 6º posto. Da quel momento, la giovane atleta non ha mai smesso di gareggiare. Ha preso parte a mezze maratone, competizioni di cross-country e ha raggiunto risultati eccezionali sia in termini di classifica che di tempi finali.via, è stata l’amore per la montagna e i suoi sentieri a rappresentare una svolta significativa nella sua vita. Nel 2020,ha deciso di fare un salto di qualità e ha iniziato ad allenarsi sotto la guida di un tecnico federale di atletica leggera. Grazie a un allenamento mirato e programmato, i risultati importanti non hanno tardato ad arrivare. Nel 2021, insieme al suo allenatore, ha fondato la società sportiva WLF Team Sport ASD “We Live Fit”, ...