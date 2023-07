(Di venerdì 7 luglio 2023) Il tabellone per Jannik2023 è decisamente invitante per fare tanta strada: il giocatore altoatesino ha cominciato con il piede giusto il suo torneo, non perdendo neanche un set contro Juan Manuel Cerundolo e Diego Schwartzman, con due prestazioni convincenti. Con l’uscita di Fritz la strada è sicuramente in pianura, ma ci sono delle insidie sul suo cammino. Insidie che cominciano da quella odierna,. Il francese ha lasciato per strada solo un set nei match contro Daniel Evans e Aleksandar Vukic, scagliando ben 37 ace. Proprio il servizio è il colpo che spicca di più nel tennis del transalpino: un colpo che gli permette di prendersi tanti punti diretti e che facilita la sua propensione verso la rete. Un avversario completamente diverso rispetto a quelli affrontati finora, decisamente più ...

... ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, dopo l'anteprima ad aprile conTarantino in ... Un tema - mondo per interpretare la cronaca attuale (lascia la propria terra sperando di non farci più ...Ma con il mio coach abbiamo deciso di accettare questo momento,sono adesso, senza caricarmi di ... Jannick Sinner, opposto al transalpinoHalys: anche i tabloid inglesi hanno sottolineato ...... del premio Oscar alla carriera, seguito nel 2016 dall'Oscar per 'The Hateful Eight' di... Perché spesso le idee difa film sono semplici, influenzate da latri film, mentre Ennio era un ...

Chi è Quentin Halys, l'avversario di Sinner al 3° turno a Wimbledon OA Sport

Jannik Sinner affronterà Quentin Halys al terzo turno di Wimbledon 2023. Il tennista italiano, che nei primi due appuntamebti sull'erba britannica si era sbarazzato degli argentini Juan Manuel Cerundo ...Jannik Sinner questa sera ha vinto il match del secondo turno del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2023, e si è qualificato per i sedicesimi, che l'azzurro potrebbe giocare venerdì, ma il con ...