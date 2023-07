Chi è Daniel Galan | il colombiano che affronterà Sinner e non era mai arrivato agli ottavi di uno Slam

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sarà ilElahi, numero 85 del ranking ATP, l’avversario di Jannik, testa di serie numero 8, neglidi finale del tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon 2023 di tennis. Nato il 18 giugno 1996,ha 27 anni, è passato professionista nel 2015 ed è allenato dal padre, Santos. Destrorso, gioca il rovescio a due mani, è alto 191 cm e pesa 72 kg. In carriera ha un record sul circuito maggiore di 38 match vinti e 47 persi, dato inficiato dal rendimento del 2023, con 2 vittorie e 12 sconfitte prima di Wimbledon. Il sudamericano per la prima volta si è spinto così avanti in un torneo dello: aveva raggiunto il terzo turno al Roland Garros 2020 edUS Open 2022, mentre non ha ...

Sinner ha già scoperto chi sarà il giocatore che si ritroverà dall'altra parte della rete: si tratta del colombiano Daniel Elahi Galan, che in questa edizione di Wimbledon si è spinto per la prima volta agli ottavi di finale.

Jannik Sinner, testa di serie numero 8, affronterà nel quarto turno del tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon 2023 il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 85 del ranking ATP, che per la prima volta si è spinto così avanti in un torneo dello Slam.