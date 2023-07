Chi è Angelika Hutter | la tedesca dell’incidente a San Stefano di Cadore FOTO

Leggi su cultweb

(Di venerdì 7 luglio 2023), nata nel 1991, e residente a Deggendorf, in Baviera (Germania) è la donnache è stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale plurimo per aver investito una famiglia a Sandi, con la sua Audi A3 nera presa a noleggio, causando tre morti, tra cui un bambino di due anni.è disoccupata e ha detto che si trovava in Italia “per fare un giro”. I media hanno ipotizzato che si tratti di una persona senza fissa dimora, perché nella sua auto sono stati trovati cibo, verdure, bottiglie d’acqua, abiti sporchi, coperte. Qualche giorno fa era stata fermata e denunciata a Bolzano perché trovata in possesso di “oggetti atti ad offendere”. Le analisi del sangue disono risultati negativi a droga e alcool. Il 6 luglio 2023, ...