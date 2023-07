Chi affronterà Jannik Sinner agli ottavi a Wimbledon? Rivale inatteso che ha battuto una testa di serie

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023)dinumero 8,nel quarto turno del tabellone di singolare maschile del torneo di2023 il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 85 del ranking ATP, che per la prima volta si spinge così avanti in un torneo dello Slam. Il colombiano, dopo averall’esordio in tre set il nipponico Yoshihito Nishioka,dinumero 24, al secondo turno si è sbarazzato in quattro partite del tedesco Oscar Otte, mentre oggi ha sconfitto, al termine di un match durissimo, lo svedese Mikael Ymer in cinque set. C’è un solo precedente tra i due, datato 2021, riguardante la fase a gironi delle Davis Cup Finals, che si giocò in Spagna sul duro indoor: durante la sfida tra Italia e Colombia la sfida tra ...