Chi affronterà Berrettini al 3° turno a Wimbledon? Precedenti sfavorevoli | ma nessuno sull’erba

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una prova sorprendente. Matteosi impone e, dopo la vittoria di ieri contro Lorenzo Sonego, ha battuto nel secondodel torneo dil’australiano Alex de Minaur (n.17 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 6-4. Mettendo in mostra un tennis solido e convincente, il romano ha dominato il confronto con l’aussie, gestendo al meglio i pochi momenti critici al servizio (tre palle break concesse) e comprendendo alla perfezione quando era il momento di fare la differenza. Sulla sua strada ci sarà Alexander Zverev. Il tedesco, ex giocatore di vertice, si sta riprendendo dal suo infortunio alla caviglia dell’anno scorso ed è un rivale molto insidioso, in quanto è un tennista molto dotato sul lato del rovescio e sa essere particolarmente convincente anche al servizio. In sostanza, un match complicato per Matteo, tenendo ...