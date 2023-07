Cerimonia solenne in Scozia | Kate Middleton ruba la scena al Re e alla Regina | è lei la vera star in abito blu elettrico

(Di venerdì 7 luglio 2023) Seconda incoronazione inper il Re Carlo, ma ad attirare l’attenzione è stata soprattuttocon un outfit particolare. L’era di Elisabetta II si è conclusa già da qualche mese e quella del nuovo Re Carlo III sta affrontando una serie di cerimonie di instaurazione. Dopo l’incoronazione di maggio ne è avvenuta una seconda in. Di fatto, il sovrano si sta presentando nella nuova veste a tutta la popolazione del regno. Con lui c’erano, oltremoglie eCamilla, anche William e, i nuovi principi di Galles. Durante l’incoronazione di Carlo inhato lacol suo– grantennistoscana.it (fonte foto ANSA)Tra le scene di protesta ...

È l'assunzione di una nuova responsabilità, destinata a essere suggellata il prossimo ottobre al Quirinale in occasione delladi consegna delle onorificenze. Essa è un modo di ...Giornataper i calabresi di Roma in Campidoglio dove sono state assegnate le tradizionali ... Vi raccontiamo dunque di unaimportante, che insieme a Wanda Ferro , ha visto ospiti d'...Presenti allal'arcivescovo di Matera - Irsina e vescovo di Tricarico, mons. Antonio ... alle ore 19 in duomo con unacelebrazione al termine della quale mons. Rocco Pennacchio ...

Cerimonia solenne in Scozia, Kate Middleton ruba la scena al Re e alla Regina: è lei la vera star in abito... Grantennis Toscana

"Seconda" incoronazione in Scozia per Carlo III. Cerimonia solenne a Edimburgo per il sovrano britannico che ha ricevuto i gioielli della corona scozzese ...Ad Edimburgo è il giorno dell'incoronazione scozzese di re Carlo III. La cerimonia solenne si tiene nel pomeriggio nella cattedrale di St. Giles. La manifestazione anti-monarchia (Keystone) L'evento, ...