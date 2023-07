Ceccarelli e De Robertis Pd | 10 impianti sportivi aretini finanziati dalla Regione

(Di venerdì 7 luglio 2023) Trenta i progetti presentati da comunie inseriti nella graduatoria regionale che ne comprende in tutto 163

Trenta i progetti presentati da comuni aretini e inseriti nella graduatoria regionale che ne comprende in tutto 163

Ceccarelli e De Robertis (Pd), 10 impianti sportivi aretini finanziati ... LA NAZIONE

Trenta i progetti presentati da comuni aretini e inseriti nella graduatoria regionale che ne comprende in tutto 163 ...Ci sono anche 10 impianti sportivi aretini tra i 40 finanziati grazie all’ultimo bando regionale da 12 milioni di euro finanziato dalla Regione. “Siamo felici ...