Dagli Organizzatori AllegatiIOFORTE Redazione Senigallia NotizieIl calendario di Villa AdaIl calendario del VILLA ADAè ancora in via di definizione ma la conferma è arrivata e sia per il 2023 (da fine giugno a settembre) che per il 2024 la ...A Cristiana Matano - scomparsa prematuramente, a 45 anni, nel 2015 - è dedicato dal 2016 'Lampedus'amore', un piccoloche è anche un premio giornalistico per chi del giornalismo fa anche ...

C’è il festival Io Leggo Forte Senigallia Notizie

Una grande festa sull’arte del reading che si realizza nelle splendide locations della Rocca Roveresca, del Palazzetto Baviera, del della Biblioteca Antonelliana e in tutto il centro storico della cit ...Fuochi di artificio finali, con ben 7 spettacoli in programma, nella penultima giornata del Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio. A cominciare da quelli ...