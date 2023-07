CdS – “Non ci ho pensato un attimo”

(Di venerdì 7 luglio 2023) 2023-07-06 22:40:20 Il Corriere: MILANO – Adesso è arrivata l’ufficialità. Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell’Inter. Lo ha annunciato lo stesso club nerazzurro sui propri canali social. Frattesi all’Inter, è ufficiale L’Inter ha ufficializzato l’ingaggio di Davide Frattesi dal Sassuolo. Il centrocampista classe ’99 ha firmato con i nerazzurri un contratto fino al 30 giugno 2028. Su Twitter il club nerazzurro ha prima postato un trattore, subito dopo è arrivato il “Benvenuto” a Frattesi. Frattesi all’Inter, il comunicato Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter: “Il centrocampista classe 1999 arriva in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto. Crescere richiede sacrificio e tanto lavoro: bisogna saper aspettare il proprio momento per poi cogliere un’opportunità appena si presenta. Così si è sviluppata finora la carriera di Davide Frattesi: un passo alla volta, sempre ...

