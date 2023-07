Cattolica | 17enne muore annegato mentre fa il bagno in mare

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un, in provincia di Rimini,stava facendo ilcon un amico. È successo mercoledì 5 luglio ma di quanto avvenuto si è avuta notizia solo oggi. Il ragazzo, originario del Senegal e residente a Rimini insieme ai genitori, probabilmente non sapeva nuotare ed è stato ritrovato due ore dopo incagliato nella barriera di scogli di fronte al44. Secondo le indagini della Capitaneria di Porto di Rimini, il ragazzo stava facendo ilcon un amico quando, a causa delmosso e del vento, è stato trascinato sott'acqua. Dopo l’incidente è intervenuto subito il bagnino di salvataggio che è riuscito a trascinare a riva il compagno,ilè stato travolto da un'onda. Dopo ...

