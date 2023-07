Cassazione conferma assoluzione genitori Renzi

"Con la decisione della Corte didi oggi si chiude un processo, quello contro i miei genitori, che non avrebbe mai dovuto essere aperto". Lo dice Matteo Renzi, commentando la decisione della Suprema Corte che ha confermato ...È stata confermata dalla Corte dil' assoluzione di Tiziano Renzi e di Laura Bovoli , genitori dell'ex premier Matteo Renzi nel processo per false fatture. Gli ermellini hanno dichiarato "inammissibile" il ricorso del Pg di ...Si è definitivamente concluso inil processo per fatture false a carico dei genitori dell'ex premier Matteo Renzi. Gli '... Il verdetto della Suprema Cortela decisione con la quale ...

