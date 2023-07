Caso Cospito | il gip chiede l' imputazione coatta per Delmastro

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Romal'per Andrea: per il gip sapeva che i documenti suerano segreti e nonostante tutto li ha ...

... indagato per rivelazione del segreto d'ufficio in merito ad alcune informazioni in carcere che riguardavano il, l'anarchico detenuto al 41 bis che per mesi e' stato in sciopero della ......prendere posizione su un tema finito in cima all'agenda politica e che mette in discussione l'operato del gip di Roma che ha disposto l'imputazione coatta di Delmastro in relazione ale ...Delmastro e il: la sfida delle toghe, cosa accadrà

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma chiede l'imputazione coatta per Andrea Delmastro: per il gip sapeva che i documenti ...Fonti di via Arenula: "L'imputazione coatta disposta nei confronti del sottosegretario Delmastro dimostra l’irrazionalità del nostro sistema” ...