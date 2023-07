Casini | «Serie A | calendario programmato in anticipo per i tifosi!»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lorenzo, presidente della LegaA, ha spiegato il motivo per cui vengono anticipate le programmazioni deldel campionato– Queste le parole di: «Dalla scorsa stagione abbiamo iniziato a diffondere con largola programmazione delle Giornate di Campionato, raccogliendo un ampio consenso tra i tifosi che possono in tal modo pianificare per tempo la loro partecipazione alle partite. Oggi sono stati pubblicati i blocchi di anticipi e posticipi delle prime quattro Giornate del prossimo Campionato 2023/2024 e il 6 settembre diffonderemo ilcompleto di tutto il girone di andata, con l’intento di agevolare ancor di più anche le nostre Società nella programmazione delle trasferte. Ringrazio tutta la struttura della ...

La LegaA ha diramato gli anticipi e posticipi delle prime quattro giornate dellaA e il presidente Lorenzoha commentato: 'Dalla scorsa stagione abbiamo iniziato a diffondere con largo anticipo la programmazione delle giornate di campionato, raccogliendo un ampio ...'

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'ufficialità della programmazione delle prime quattro giornate di campionato: "Dalla scorsa stagione abbiamo ...La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi ed i posticipi fino alla quarta giornata di campionato, gli azzurri inaugureranno il campionato di sabato.