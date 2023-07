Casa in affitto | che succede se il proprietario vuole vendere | Attenzione ad errori e rischi

(Di venerdì 7 luglio 2023) Come comportarsi qualora ci si trovi in unacon regolare contratto dima ildecida di venderla? Ecco che cosa dice la legge. Che cosa accade e soprattutto cosa prevede la normativa a riguardo, qualora ci si trovi ad abitare in unain, con regolare contratto, ma ildecida dil’appartamento? Si tratta forse di una delle maggiori preoccupazioni di coloro che decidono di abitare in: ildipotrebbe, cioè, decidere in maniera repentina di mandare via l’affittuario sovrastando quanto definito nel contratto? O l’affittuario potrebbe dover lasciareuna volta venduta?, cosa ...

... attraverso l'attribuzione di Borse di Studio ed il finanziamento di un contributo per abbattere i costi didegli studenti fuori sede (Fitto)". Stanziamento 2023 Per l'anno 2023 è stato ...'Laè un diritto ma anche un privilegio, un dovere. A volte rientriamo in possesso di case ... 'Quaranta euro dinon può essere il problema' osserva Dal Zilio. L'azienda nel 2022 ha ...Ho parlato col sindaco, mi ha detto di cercarmi una comunità, le assistenti sociali mi hanno informato che possono pagarmi un anno dima che devo trovarmi una'. E qui arrivano i problemi:...

Aumentano gli affitti in Italia: +10% nel II trim 2023. Scopri i canoni nella tua città idealista.it/news

BARI - “Ci possono essere diverse ragioni per cui qualcuno finisce per essere senzatetto, compresa la perdita improvvisa del lavoro, la disgregazione della famiglia o altri problemi. Ma la maggior par ...CAGLIARI. Non riesce a trovare una casa in affitto a Cagliari perché è straniero. Akash Ahmed è bengalese ha 24 anni, da 8 vive nel capoluogo e da due lavora come cuoco con un contratto a tempo ...