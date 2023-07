Casa Bianca conferma invio bombe a grappolo a Kiev Biden | «Presa decisione difficile»

Washington approva la controversa fornitura di munizioni: 'Da Ucraina impegno scritto a minimizzare rischi per civili'. Raggiunta l'intesa sul piano per aumentare la fabbricazione di armi a 1 milione ...L'Ucraina ha chiesto munizioni a grappolo per difendersi dall'aggressione russa", ha dichiarato il Consigliere per la sicurezza nazionale della, Jake Sullivan. "La linea di fondo è questa,...L'Ucraina ha chiesto munizioni a grappolo per difendersi dall'aggressione russa', ha dichiarato il Consigliere per la sicurezza nazionale della, Jake Sullivan. 'La linea di fondo è questa,...

Gli Stati Uniti rompono gli indugi e inviano munizioni a grappolo all'Ucraina, per sostenere la controffensiva di Kiev nella guerra contro la Russia. La fornitura è compresa nel nuovo pacchetto di aiu ...