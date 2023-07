Caro energia | prezzo rottame | decarbonizzazione | le sfide dell’industria del vetro

(Di venerdì 7 luglio 2023) La produzione delcavo rimane di segno positivo (+1,5% rispetto al 2021), aiutata dal successo dei prodotti del Made in Italy Per un settore energy intensive come quello del, il 2022 è stato un anno complesso condizionato fortemente da, inflazione, coda lunga della pandemia,deldiche è salito di oltre 10 volte nell’ultimo anno e che sta spingendo le vetrerie al ritorno alle materie prime vergini. Nonostante questi fattori negativi la produzione delcavo è restata di segno positivo (+1,5% rispetto al 2021), aiutata dal successo dei prodotti del Made in Italy, mentre quella delpiano colpita dalla crisi dell’auto (-9,7% le immatricolazioni rispetto al 2021) e nonostante il boom ...

Per un settore energy intensive come quello del vetro, il 2022 è stato un anno complesso condizionato fortemente da, inflazione, coda lunga della pandemia, prezzo del rottame di vetro che è salito di oltre 10 volte nell'ultimo anno e che sta spingendo le vetrerie al ritorno alle materie prime vergini. ...Per un settore energy intensive come quello del vetro, il 2022 è stato un anno complesso condizionato fortemente da, inflazione, coda lunga della pandemia, prezzo del rottame di vetro che è salito di oltre 10 volte nell'ultimo anno e che sta spingendo le vetrerie al ritorno alle materie prime vergini. ...Il governo Meloni ha confermato per qualche mese l'agevolazione per fronteggiare il, ma la misura interessa una fascia di popolazione con requisiti ben specifici, primo fra tutti l'Isee. Le cifre e chi è ...

Caro energia, arriva il bonus famiglia: il Comune di Napoli stanzia 6,5 milioni ilmattino.it

L’Assemblea annuale di Assovetro, l’Associazione degli industriali del vetro aderente a Confindustria: possono aiutare, in questa fase recessiva, ...Ecco quali sono - secondo Assovetro - gli interventi necessari per mantenere la competitività del settore vetro e per far avviare il cammino verso la decarbonizzazione ...