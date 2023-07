Carmen Electra e Jenny McCarthy | spot in bikini nude a 50 anni | superlative

Leggi su dilei

(Di venerdì 7 luglio 2023)sono le protagoniste di una campagna pubblicitaria per un noto brand di lingerie e abiti da casa. Le due bagnine hanno posato insvelando i loro fisici statuari a 50, ila 50negliNovanta hanno lasciato senza fiato nella celebre serie Baywatch. Dopo quasi 30sono tornate a indossare il costume da bagno impressionando tutti i fan perché per loro il tempo non sembra essere passato. Le due top model sono le protagoniste della campagna pubblicitaria estiva di ...