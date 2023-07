Carlo Alberto Mancini a IsaeChia | “Ecco quali ex corteggiatrici dell’ultima edizione potrebbero interessarmi”

...settembre con il consueto appuntamento con Tim Music Awards condotti da Vanessa Incontrada e...Angela , dopo l'avventura di Noos , torna con il suo Ulisse il 10 ottobre, mentre il 21 ...Agazzi (AD e DG di Generali Real Estate SGR), il dott. Giuseppe Amitrano (CEO di Dils Spa), il dott. Emanuele Caniggia (AD di DeA Capital Real Estate SGR), l'avv.Cerami (Presidente di ...Sesi innamora del piccolosin dalla prima volta in cui lo tiene in braccio e deve scoprire cosa significhi essere padre, anche Delia si trova alle prese con Anna, una paffuta neonata ...

Catania, controlli alla Fiera di piazza Carlo Alberto e alla Pescheria: multe e sequestri La Sicilia

Presentati i nuovi palinsesti Rai. «Abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, per innovare, per sperimentare e per fare in modo che i nostri palinsesti fossero ...Inoltre, 250 giovani under 30 saranno protagonisti di IMPACT! E incontreranno uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport come Erri De Luca, Joe Bastianich, Massimo Bisotti, ...