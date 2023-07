Carcassa di Cane Abbandonata a Pisa | Le Guardie Zoofile Chiedono Informazioni

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lehanno ritrovato unadiin un sacco della spazzatura sul ciglio di una strada a. Indagini in corso. Si invita chiunque abbiautili a ...

Le Guardie Zoofile hanno ritrovato unadiabbandonata in un sacco della spazzatura sul ciglio di una strada a Pisa. Indagini in corso. Si invita chiunque abbia informazioni utili a contattare il ...I fatti sarebbero avvenuti a Santa Margherita di Belice : lasemicarbonizzata di unè stato ritrovato su una strada secondaria dai volontari. L'animale aveva le zampe posteriori legate ...... - - > I fatti risalgono all'aprile del 2018 quando Enrico Rizzi era intervenuto a Custonaci dove era stata rinvenuta ladi unche era stato bruciato. Riferendosi a Giuseppe Loria, in ...

Carcassa di Cane Abbandonata a Pisa, Le Guardie Zoofile ... LA NAZIONE

Le Guardie Zoofile hanno ritrovato una carcassa di cane abbandonata in un sacco della spazzatura sul ciglio di una strada a Pisa. Indagini in corso. Si invita chiunque abbia informazioni utili a conta ...Il tribunale di Sciacca, accogliendo la richiesta dell’avvocato Michele Dinghile, ha disposto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” nei confronti di Salvatore Geraci, 80 anni, di Ribera. L’anzi ...