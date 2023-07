Carburanti | prezzi oggi benzina al ribasso

E l'operazione trasparenza suiè il primo passo prima di far scattare la fase due: quella dei'corretti forzati' su modello di quelli attuati per benzina e gasolio grazie al decreto. ...Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina ...... che è andata a ricercare le cause dell'aumento dei, puntando l'attenzione sulla scarsa ... Se ci sono gli aumenti nonostante la diminuzione del costo deie il forte incremento della ...

Carburanti, prezzi in assestamento - Ambiente e Energia L'Eco di Bergamo

Oggi tornano subito a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, movimento al ribasso anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi di benzina. Poco mosse le medie nazionali dei pre ...L'ultima chiamata è fissata per il 20 luglio, data nella quale è stata convocata la Commissione di allerta rapida sui prezzi. Ci saranno anche i sindacati, le sigle di categoria e l'Antitrust ...