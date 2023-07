Carburanti | prezzi oggi benzina al ribasso

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) –tornano subito a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, movimento alanche sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi di. Poco mosse le medie nazionali deipraticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati del gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,844 euro/litro (invariato, compagnie 1,849, pompe bianche 1,833), diesel self service a 1,684 euro/litro (invariato, ...

Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina ...... che è andata a ricercare le cause dell'aumento dei, puntando l'attenzione sulla scarsa ... Se ci sono gli aumenti nonostante la diminuzione del costo deie il forte incremento della ......E l'operazione trasparenza suiè il primo passo prima di far scattare la fase due: quella dei 'corretti forzati' su modello di quelli attuati per benzina e gasolio grazie al decreto

Carburanti, prezzi in assestamento - Ambiente e Energia L'Eco di Bergamo

L'ultima chiamata è fissata per il 20 luglio, data nella quale è stata convocata la Commissione di allerta rapida sui prezzi. Ci saranno anche i sindacati, le sigle di categoria e l'Antitrust ...Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Oggi tornano subito a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, movimento al ribasso anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi di benzina. Poco mosse ...