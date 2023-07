Capitale della Cultura 2023 | danza | fotografia | musica per raccontare la tradizione mineraria

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Dal temaminiera, del paesaggio montano,memoria del lavoro abbiamo costruito una progettualitàle rinnovata, capace di coinvolgere diversi soggetti che, a vario titolo, possono portare al territorio valore non solo economico”. Così Maurizio Forchini, presidente di Promoserio, capofila di “Nel cuoreterra”, progetto che vede come protagonisti territori uniti dall’humusle, ovvero cinque valli e diversi borghi rurali: in provincia di Bergamo la Val Brembana, la Val Seriana e la Val di Scalve; in provincia di Brescia la Val Trompia e la Val Camonica. Unae “le sue consuetudinili, sociali, economiche” come precisa Forchini. Il progetto, ...