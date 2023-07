Capelli secchi addio | i migliori prodotti per proteggere i capelli da mare e sole

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una delle problematiche estive più comuni, che attanaglia donne e uomini senza distinzione, sono i, spenti e aridi. Infatti, l'estate, tra caldo,, salsedine, vento, cloro e lavaggi frequenti, è la stagione più stressante per i nostri, che diventano...

... parola dei parrucchiericrespi in estate 3 trucchi anti crespo efficaci per domare igonfi ecrespi hanno bisogno di idratazione : se vuoi aiutarli a trovare corpo ...' L'azione del sole prosciuga le riserve idriche deie li rende, fragili e aumenta il rischio che si spezzino ', spiega Labrozzi. ' Per di più, se la chioma è bagnata diviene più ...Vi è però da dire che il loro calore a lungo andare danneggerebbe i nostri. Sia quello della piastra che del phon, infatti, rischierebbe di indebolirli nonché di renderli più. Inoltre,...

Le esposizioni incaute li rendono secchi e fragili, ma i raggi Uv stimolano la crescita delle cellule epiteliali ...Avrete sicuramente sentito parlare di filler labbra, forse un po’ meno del filler capelli. Vediamo insieme di cosa si tratta e come funziona.