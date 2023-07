Canone Rai sparisce dalla bolletta? Ecco la verità | chi non lo pagherà più e come funzionerà

(Di venerdì 7 luglio 2023) IlRai è pronto a sparire. Scopriamo quindi chi non lopiù e: le ultime sull’odiata imposta. Tra le tasse più odiate sulla penisola italiana troviamo sicuramente ilRai, a pari merito con il Bollo Auto. L’imposta legata alla televisione pubblica a breve potrebbe dire addio alla, con alcuni cittadini italiani che potranno fare a meno di pagarla. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riguardanti il provvedimento del Governo. Tutte le novità in arrivo per gli italiani – Credits: Ansa Foto – ilovetrading.itIlRai è una tassa italiana utilizzata per finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo della Rai, istituito dall’azienda pubblica per finanziare le emittenti ...

E l'idea di abolire ildella'La tv pubblica ha più di 12mila dipendenti, almeno due terzi andrebbero a casa per far tornare i conti. E poi laandrebbe a drenare risorse sul mercato ...Dai nuovi palinsesti, con gli addii di volti storici, al bisogno di risorse certe, con l'incognita. Sono alcuni dei temi che il direttore generale dellaGiampaolo Rossi ha affrontato in un'...Un impegno deve riguardare il rapporto diretto tra lae le famiglie italiane che pagano il, da implementare attraverso canali di comunicazione innovativi e i più moderni sistemi di Crm (...

Canone Rai 2024: le novità e le nuove modalità di riscossione Telefonino.net

Il Canone Rai viene solitamente pagato dai cittadini italiani in automatico all’interno del canone della bolletta della luce. Tuttavia può succedere che in alcuni casi non si paghi in bolletta ma con ...Il bonus di novanta euro per i pensionati, non è destinato a tutti, ma spetta a una specifica categoria di pensionati. In materia di sussidi e agevolazioni fiscali, figura il bonus fiscale di novanta ...