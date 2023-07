Canoa velocità | Mondiali U23 Juniores | quattro ori per l’Italia!

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) Prima giornata di finali aiUnder 23 ediad Auronzo di Cadore ed arrivano immediatamentesuccessi e un argento per l’Italia, che fa brillare ancora il suo talento. UNDER 23 Gabriele Casadei è possibilmente uno dei punti cardine del futuro della canadese azzurra. Vittoria doveva essere, vittoria è stata per l’azzurro nel C1 1000, che si impone davanti all’uzbeko Vladien Denisov ed al tedesco David Bauschke. Per lui anche la Finale A nella mezza distanza, con il secondo tempo assoluto, il migliore è del brasiliano Filipe Vieira. Argento per Francesco Lanciotti e Giovanni Penato nel K2 1000: imprendibili i tedeschi Tobias Hammer e Jan Prager, che dominano in 3.12.63, ma la coppia azzurra tiene a bada l’Ungheria e si prende un bellissimo secondo posto, con un crono ...