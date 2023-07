Canoa | Mondiali junior e Under 23 | 6 medaglie per gli azzurri

(Di venerdì 7 luglio 2023) Auronzo di Cadore, 7 lug. -(Adnkronos) – E’ una grande Italia quella scesa in acqua sul Lago di Santa Caterina per la terza giornata di gare ai Campionati del mondo disprint23. Glini chiudono il primo giro di finali con un bottino di 6: quattro ori, un argento e un bronzo, secondi nelre dietro all’Ungheria (12). La mattinata ad Auronzo di Cadore si è aperta con la medaglia d’oro conquistata da Sara Del Gratta nel K1 200 metri. L’atleta delClub Livorno esce come un fulmine dei blocchi di partenza mantenendo la testa della gara fin sul traguardo, chiudendo con il tempo di 40.50 davanti all’argento lettone Krista Berzina (40.53) e al bronzo britannico di Kristina Armstrong (40.87).Il ...

La livornese Sara Del Gratta, atleta delClub Livorno, conquista la medaglia d'oro nel K1 200m femminile aiU23 diVelocità in ...

