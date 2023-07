Cane dimenticato in auto nelle ore più calde | morto nonostante i soccorsi

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sono in corso accertamenti dei carabinieri per verificare le responsabilità della proprietaria di unche ieri è statonel bagagliaio di un’parcheggiata,ore piùdel giorno, ed è. Per cercare di soccorrere l’animale sono intervenuti, il 5 luglio, i carabinieri della stazione di Grizzana Morandi, sull'Appennino bolognese. Dalla ricostruzione è emerso che...

Da indagini successive gli inquirenti hanno poi appreso che ilera statoall'interno dell'auto dalla sua proprietaria, uscita in pieno pomeriggio per fare delle commissioni. Un'...Sono in corso accertamenti dei carabinieri per verificare le responsabilità della proprietaria di unche ieri è statonel bagagliaio di un' auto parcheggiata, nelle ore più calde del giorno, ed è morto . Per cercare di soccorrere l'animale sono intervenuti, il 5 luglio, i carabinieri ...Sono in corso accertamenti dei carabinieri per verificare le responsabilità della proprietaria di unche ieri è statonel bagagliaio di un'auto parcheggiata, nelle ore più calde del giorno, ed è morto. Per cercare di soccorrere l'animale sono intervenuti, il 5 luglio, i carabinieri ...

Cane dimenticato nel bagagliaio dell'auto, inutili i soccorsi BolognaToday

Gli accertamenti dei Carabinieri sono in corso per verificare le responsabilità della proprietaria di un cane che è stato tragicamente dimenticato nel bagagliaio di un’auto parcheggiata durante le ore ...Sono in corso accertamenti dei carabinieri per verificare le responsabilità della proprietaria di un cane che ieri è stato dimenticato nel bagagliaio di un’auto parcheggiata, nelle ore più calde del g ...