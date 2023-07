Calendario amichevoli Frosinone | programma | date | avversarie | quando si gioca

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) È già iniziata la stagione del, tornato in Serie A da cui mancava dal 2017/18. I ciociari, infatti, hanno svolto le visite mediche di rito dal 4 al 6 luglio e a partire da oggi, venerdì 7 luglio, saranno in ritiro a Fiuggi. La cittadina del Lazio ospita per il terzo anno consecutivo i gialloazzurri nel periodo precampionato. La squadra, ora affidata ad Eusebio Di Francesco dopo la separazione con Fabio Grosso, rimarrà in ritiro fino al 24 luglio. Il, però, al momento non ha ancora reso noto ilufficiale delle. ILDELLEDELIn attesa di comunicazione Foto: LaPresse