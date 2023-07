Calendario amichevoli Cagliari | programma | date | avversarie | quando si gioca

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) In casail tempo per il relax sta per terminare. Tra tre giorni infatti, la formazione sarda tornerà a lavoro per iniziare a preparare ere la prossima stagione. Reso noto il, la compagine guidata da mister Claudio Ranieri nella prima giornata di Serie A dovrà vedersela con il Torino. Subito una trasferta ardua per l’undici neopromosso, ma i rossoblù tenteranno di esordire in massima serie con un risultato utile, forti di un cammino perfetto portato avanti durante i Playoff di Serie B nella stagione che si è oramai conclusa. Ildi Ranieri comincerà a lavorare tra appena tre giorni: lunedì 10 luglio inizierà a preparare la stagione 2023/24. Il gruppo si radunerà all’interno del Centro Sportivo di Assemini. I primi due giorni, come di consueto, saranno dedicati esclusivamente ai ...