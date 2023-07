(Di venerdì 7 luglio 2023) "La situazione è la seguente: 1) il PNRR è già a questo stadio in parte perso; 2) la sanità è sull'orlo del collasso; 3) sull'istruzione (dove l'Italia è penultima in UE) non si sa quale sia il ...

Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo. . . 7 luglio 2023di destra e sinistra ma, non riusciamo a fare niente né a destra né a sinistra. I politici non hanno mai lavorato prima nella vita reale, non sanno gestire nulla " tuona- . Per ...... prima che in serata la segretaria Elly Schlein debba convenire che certo, se qualcuno presenta la mozione, come fa il Pd a non votarla Nonpoi del Terzo polo, dove Carloavrebbe ...

Calenda, parliamo di problemi invece che di Santanchè-Delmastro ... Agenzia ANSA

"La situazione è la seguente: 1) il PNRR è già a questo stadio in parte perso; 2) la sanità è sull'orlo del collasso; 3) sull'istruzione (dove l'Italia è penultima in UE) non si sa quale sia il proget ...Così Carlo Calenda, leader di Azione, a Reggio Calabria. 'Calabria, sul serio' è lo slogan che accompagna l’incontro ...