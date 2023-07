Calciomercato Torino | possibile derby per Singo La richiesta granata

(Di venerdì 7 luglio 2023)in Serie A per Wilfried: ecco qual è ladeiStando a quanto riferisce.com, Wilfriedè corteggiato da diverse società, tra le quali anche l’Inter e il Milan. Il, dal canto suo, spera di riuscire a far partire un’asta per il terzino e riuscire a incassare 15 milioni di euro, anche se accetterebbe comunque offerte sopra i 10 milioni.

Insomma, una doppietta niente male per una squadra che ogni sessione dideve fare i ... un conto sono le aspettative, un conto sono i risultati effettivi (e dalle parti di, sponda ...I rossoneri, campioni d'Italia, hanno capitolato davanti a uncaparbio e micidiale in contropiede. 2 a 0 per il Toro con reti di Zaccarelli e Pulici. Al Comunale di, invece, la Juve ha ...Commenta per primo Ilha rinnovato il contratto di Giuseppe Scurto , tecnico della formazione Primavera. Questo il comunicato del club: 'IlFootball Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto del tecnico della formazione Primavera Giuseppe Scurto fino al 30 giugno 2025. Sotto la guida dell'allenatore siciliano, la ...

Calciomercato, il punto: il West Ham pensa a Schuurs, il Toro su Becao Toro News

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Alla Continassa sarà tutta un'altra storia: se ne accorgerà soprattutto Allegri, che diventerà più “indipendente" ...