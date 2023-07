Calciomercato Serie A | quale squadra sta spendendo meno soldi? Investimenti all’osso | cercando l’occasione

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilha preso il via da nemuna settimana, ma in Italia non stiamo sicuramente assistendo a delle spese pazze. Oramai il potere di acquisto della nostraA si è notevolmente ridotto nel corso degli anni, con le squadre tricolori costrette a dover fare di necessità virtù, andando alla ricerca di vere e proprie occasioni di mercato oppure facendo affidamento sui parametri zero. Cosa che sta facendo la Roma, che aveva in primis bisogno di rispettare il settlement agreement fatto con la Uefa e rientrare du una trentina di milioni, cifra raggiunta grazie alle cessioni di Kluivert, Volpato, Tahirovic, Carles Perez e Providence. Intanto i giallorossi non sono stati a guardare, firmando due colpi importanti come Evan Ndicka dall’Eintracht Francoforte ed Houssem Aouar dal Lione, entrambi svincolati. Ingaggi importanti, ma ...

Altri colpi in entrata ufficializzati finora dalle 20 squadre diB: tutti gli acquisti e le cessioni, NEWS E TRATTATIVE L ASCOLI Acquisti Masini (c, Genoa, pres.) Forte (a, ...Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in, NEWS E TRATTATIVE LIVE DAVIDE FRATTESI all' INTER (dal Sassuolo) I nerazzurri hanno ufficializzato l'acquisto del ...Commenta per primo Quello che si presenterà ai nastri di partenza dellaA 2023/24 , in casa del Bologna, sarà un Milan certamente molto diverso da quello altalenante della passata stagione. Per infortuni, partenze e arrivi, la squadra di Pioli avrà un volto nuovo e, ...

Calciomercato, tutte le news di giovedì 6 luglio Sky Sport

Come ipotizzato negli ultimi giorni di mercato è un nulla di fatto l'interesse dell'Inter per il centrale spagnolo, ecco l'annuncio ufficiale del nuovo club ...Colpo di mercato del Prato Calcio a 5, che per la prossima stagione si è assicurato un giocatore di grande esperienza. Si tratta di José Jonathan Batata Alves, oriundo brasiliano di lunga militanza ne ...