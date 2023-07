Calciomercato Palermo | accordo con Desplanches | ma i rosanero inseguono altri colpi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) È sempre più infuocato ildel, che dopo aver portato nel capoluogo siculo Vasi?, Ceccaroni, Mancuso, Lucioni e Insigne (tutti hanno svolto le visite mediche e partiranno per il ritiro di Folgarida in programma dal 9 luglio al 4 agosto), continua a guardarsi intorno per regalare a Corini pedine fondamentali per il ritorno in Serie A. Nelle scorse ore ihanno trovato undi massima con il procuratore di Sebastiano, estremo difensore del Vicenza eletto miglior portiere del Mondiale Under 20 da poco concluso. Adesso restano da limare le cifre con i veneti, poi il classe 2003 potrà approdare in Sicilia per fare il secondo di Pigliacelli, che ha già rinnovato fino al 2025. Ma il ds Rinaudo guarda anche adreparti: in primis il ...