Calciomercato Napoli | il rinnovo di Osimhen | la proposta di De Laurentiis

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilsta pian piano entrando nel vivo in queste prime giornate di luglio. Tuttavia quello in entrata delsembrerebbe essere ad oggi bloccato. Il club campano, dopo la cessione di Kim al Bayern Monaco, sembrerebbe essere intenzionato a non voler perdere un’altra pedina fondamentale nel suo scacchiere. A tal proposito, secondo La Gazzetta dello Sport, Aurelio Deavrebbe infatti proposto a Victorildi contratto fino al 2027. Esultanza, i dettagli dellaDevorrebbe a tutti i costi blindare Victor. Il contratto del nigeriano è infatti in scadenza nel 2025 e su di lui sembrerebbero essere piombate ...

Spinge fortissimo il Milan per chiudere già in giornata Pulisic, e attenzione anche alle manovre di Lazio e. In ballo Milinkovic - Savic, su cui ovviamente resta forte anche la Juventus. Di ...I tifosi lo ricordano ancora per quel gol decisivo all'ultima giornata del campionato 2020/2021 che negò aldi Gattuso la qualificazione in Champions League, ma Davide Faraoni ora potrebbe anche essere una occasione di mercato per la squadra del prossimo anno di Rudi Garcia . Secondo quanto riportato ...Definiti anche gli anticipi e posticipi della prima giornata di Serie A e Frosinone -si giocherà sabato 19 agosto alle ore 18:30, aprendo così, in contemporanea con Empoli - Verona. CLICCA ...

Napoli su Danso, ipotesi rinnovo con il Lens ma spunta una confessione del giocatore! CalcioNapoli24

La Juventus ufficializza Cristiano Giuntoli come nuovo ds: dal colpo Lasagna pagato meno di 100 mila euro al capolavoro a Napoli.Il Napoli è in cerca di rinforzi dal calciomercato e dopo l'addio di Kim De Laurentiis avrebbe messo nel mirino un altro coreano per Rudi Garcia ...