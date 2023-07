Calciomercato Milan – Reijnders | è tempo per l’affondo decisivo

Commenta per primo Hernán Crespo resta alla guida dell' Al - Duhail . Lo ha confermato lo stesso club qatariota: il tecnico argentino, ex giocatore di Inter, Parma, Lazio e, ha prorogato il contratto per un'altra stagione, dopo aver condotto la squadra alla conquista di tre trofei, tra cui il campionato.Le distanze tra il club blues e quello rossonero sono ormai colmate Christian Pulisic, giocatore del Chelsea, è a un passo dal. Secondo quanto riportato da.com, le distanze tra il ...Punti chiave 12:47, accordo con il Chelsea per Pulisic 09:27 Al - Shabab, pressing su Immobile 09:02 Inter, blitz per Sommer 08:54- Pulisic, affare in chiusura 08:40 Juve, Zakaria ad un ...

Milan, Pulisic è in pugno: offerti al Chelsea 20 milioni più bonus Sky Sport

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Il Milan non si ferma e, dopo la chiusura per Pulisic, è già pronto a tuffarsi su un altro colpaccio di mercato: le ultime notizie da Mediaset ...