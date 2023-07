Calciomercato Milan – Moncada porta il bomber | ecco il suo obiettivo

(Di venerdì 7 luglio 2023)a caccia di un centravanti in questa sessione estiva di. Geoffreyha individuato il nome giusto. Le ultime news

Roma,, Inter e Juve erano interessate al giocatore ma a spuntarla sono stati i nerazzurri; il ... Frattesi (LaPresse) -. ItPer arrivare a Frattesi è stata fondamentale la cessione di ...A centrocampo, invece, iltratta a oltranza con l'AZ Alkmaar per raggiungere l'intesa per il cartellino di Tijjani Reijnders , centrocampista classe 1998: al momento però c'è ancora c'è ancora ...... Frattesi va all'Inter, Luka Romero al, Kolasinac all'Atalanta, Izzo torna al Monza, Beukema ... Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A, NEWS E TRATTATIVE ...

Al calciomercato, dove spende di più chi ha meno: beffe infinite tra storie, balle e squali di... Milan News

Alvato Morata, ecco il vecchio (nuovo) che avanza. E' lui l'uomo che può portare in dote al Milan i gol che servono ad integrare quelli di Giroud e Leao, visto che al momento la dirigenza… Leggi ...Il presidente del Psg Al Khelaifi mette spalle al muro Mbappé: o rinnova subito o va via. Il suo erede potrebbe essere Osimhen ...