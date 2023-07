Calciomercato Milan – Fatta per Pulisic | cifre e dettagli dell’affare

1 Ile il Chelsea hanno raggiunto l'accordo per l'arrivo in rossonero di Christian Pulisic per una cifra che, bonus compresi, raggiunge i 20 milioni di euro . Rimane da preparare la documentazione ...Punti chiave 09:27 Al - Shabab, pressing su Immobile 09:02 Inter, blitz per Sommer 08:54- Pulisic, affare in chiusura 08:40 Juve, Zakaria ad un passo dal West HamStesso discorso per il. Insomma l'affare Morata potrebbe rivelarsi solo una telenovela senza veri protagonisti. Leggi i commentias roma: tutte le notizie 7 luglio 2023

Le sue parole: "Il Milan ha un tesoretto avendo venduto un buon giocatore ad una cifra folle. Posso dire, però, che capisco sempre meno la direzione del calcio vedendo l’addio di Maldini visto che ...La Roma respinge l'assalto per Dybala ma sfuma ancora Xhaka,. Milinkovic Savic alla Juventus tra un anno. Il Bayern molla Osimhen ...