Calciomercato Milan – Di Marzio | “Pulisic vicino | si lavora ai bonus”

1 Ile Antonio Mirante avanti assieme. Questo il comunicato: 'COMUNICATO UFFICIALE: ANTONIO MIRANTE Ufficiale il prolungamento contrattuale del portiere rossonero ACè lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Antonio Mirante fino al 30 giugno 2024'.... 'COMUNICATO UFFICIALE: MARCO BRESCIANINI Ufficiale la cessione del centrocampista al Frosinone Calcio ACcomunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore ...Il terzino è corteggiato da diverse società, tra le quali anche l'Inter e il. Difficile dire adesso dove andrà il terzino, quel che è certo è che il suo futuro sarà lontano da Torino, come ...

TMW - Milan, Pulisic sempre più vicino: manca l'ultimo ok per la fumata bianca Milan News

Christian Pulisic è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri hanno in pugno il giocatore e stanno forzando con il Chelsea per chiudere definitivamente l'operazione. Mila ...Posticipi della 1° giornata al lunedì 21 agosto Torino-Cagliari alle 18.30 e Bologna-Milan alle 20.45. Seconda giornata con Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli in anticipo alle 18.30 del sabato; alle 20 ...