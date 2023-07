Calciomercato LIVE | affari e trattative | Genoa | tre nomi per l'attacco Ugarte al PSG per 60 milioni

Adesso è ufficiale la firma: Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo della Juventus ed è pronto a prendere le redini del mercato Dopo mesi di telenovela, di tira e molla e di resistenza da ...Juventus, ormai si potrebbe andare verso la chiusura dell'operazione con il giocatore del Manchester City: i dettagli. Secondo quanto riportato da fonti di 'Sky Sport', la Juventus ...Juventus, un nuovo argentino a Torino L'ultima suggestione potrebbe portarlo direttamente sotto la Mole. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti de 'La Gazzetta dello Sport'...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagion ...Alla domenica pomeriggio su Rai 2, arrivano gli eventi con Rai Sport LIVE, Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A comincia ...