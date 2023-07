Calciomercato | la Sampdoria svela il futuro di Quagliarella

(Di venerdì 7 luglio 2023) E’ finita l’avventura di Fabiocon la maglia della. L’ultima stagione dell’attaccante è stata molto deludente, dal punto di vista personale e di squadra, condizionata dai problemi fisici e dalla retrocessione nel campionato di Serie B. Il club blucerchiato ha deciso di non rinnovare il contratto con il calciatore, in scadenza. “Dicendo “grazie” tu crei amore. Un amore – il nostro – che non finirà mai. Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi”. Ildi Fabioè sempre più in bilico. Il desiderio di riportare il club in Serie A non si è realizzato e adesso potrebbe pensare di ritirarsi dal calcio giocato e gettare le basi per un nuovo ruolo nel mondo del calcio. L'articolo CalcioWeb.

IL RINGRAZIAMENTO DELLA SAMP - Poetico, come i suoi gol, l'addio dellaal suo bomber: 'Dicendo 'grazie' tu crei amore. Un amore - il nostro - che non finirà mai. Grazie Fabio, per averci ...Da lì, gli scout dellalo notano e lo portano in Serie A. Nel gennaio 2019, il passaggio alla Juventus, dove approda subito nell'allora Under 23 e oggi Next Gen. Maurizio Sarri è stato uno ...Bereszynski non sarà riscattao, tornerà a Dimaro Alessandro Zanoli dopo il prestito allaper sei mesi, ma il classe 2000 potrebbe anche scegliere per un ulteriore prestito alla ricerca ...

Oltre a perdere un pilastro e punto di riferimento dell'attacco, ora la Sampdoria dovrà anche adoperarsi in sede di calciomercato per trovare il giusto sostituto. L'obiettivo primario, ovviamente, ... TORINO - Le strade di Fabio Quagliarella e la Sampdoria si separano, ora è ufficiale. Dopo 293 presenze e 106 gol in maglia blucerchiata, il bomber e capitano doriano lascia Genova ad oltre 40 anni ...