Calciomercato Juventus | Milinkovic-Savic? Solo se parte Pogba

(Di venerdì 7 luglio 2023) L'obiettivo numero per il centrocampo, per la, rimane lui: Sergej. I bianconeri, già da tempo, hanno messo nel mirino il serbo, che, complice un contratto in scadenza nel giugno 2024, potrebbe lasciare in estate la Lazio. E la Vecchia Signora, a caccia di rinforzi che...

Pogba ha voglia di rivincita, di tornare protagonista a Torino e ad alzare nuovamente trofei con la, da Pogba a Milinkovic: come stanno le coseDa chi vuole rimanere a ..., Iling e Soulé portano il tesorettoIling - Junior piace come dicevamo in Premier League e per il suo cartellino si sarebbero fatte avanti il Brighton di De Zerbi e il ...Ai blucerchiati piacciono anche Marco Da Graca (attaccante classe 2002 dellaUnder 23), il centrocampista Giovanni Fabbian (2003) dell'Inter così come Matteo Ricci, centrocampista del ...

Juve due anni senza coppe: delusione bianconera CalcioMercato.it

Ritiratosi dal calcio giocato nel luglio 2021 dopo esser finito agli onori della cronaca per una rissa in famiglia, Fredy Guarin fa spesso parlare di sè per i contenuti che posta sui proprio social.I giorni passano, il calciomercato scorre e la nuova ripartenza del campionato ... Ecco i nostri consigli per una formazione ideale. Wojcech Szczesny (Juventus): la Juventus da due-tre anni è in ...