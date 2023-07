Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 7 luglio

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilè iniziato ufficialmente sabato 1, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’annunciare subito Thuram. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Davide Frattesi è ufficialmente dalle 20.30 un nuovo calciatore dell’, in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. Svolta per la porta: oltre ad Anatoliy Trubin dallo Shakhtar Donetsk possono arrivare Yann Sommer dal Bayern ...

... tutti gli acquisti e le cessioni, NEWS E TRATTATIVE L ASCOLI Acquisti Masini (c, ... Benevento, risc.); Veroli (d, Cagliari, pres.); Pompetti (c,. def.) Cessioni / Vai alla ...Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A, NEWS E TRATTATIVE LIVE DAVIDE FRATTESI all'(dal Sassuolo) I nerazzurri hanno ufficializzato l'acquisto del ...Commenta per primo L'ha in mente di rinnovare completamente il proprio parco portieri: con la possibile partenza di Onana in direzione Manchester United e il contratto di Handanovic che è scaduto, i nerazzurri sono ...

LIVE - Calciomercato Inter, le ultime news: lo United rilancia per Onana! A metà strada si chiude L'Interista

Non solo Trubin per Inzaghi: la partenza di Onana comporta la necessità di acquistare due portieri e l'Inter punterebbe un profilo di esperienza ...Calciomercato Roma, incontro capitolino già fissato per il rinforzo in difesa: arriva a zero. Importanti aggiornamenti di mercato paiono destinati a interessare le prossime settimane, alla luce dell’e ...